رئيس مركز..شبكات تهريب المخدرات بين أوروبا والمغرب “طورت من أساليبها”

هبة بريس _ الرباط

سقطت طائرة خفيفة، الثلاثاء، ضواحي مدينة طنجة،، يعتقد أنها كانت تحمل شحنة من المخدرات، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي هذا الباب ؛ يقول رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، “، إن شبكات تهريب المخدرات الناشطة بين أوروبا والمغرب “طورت من أساليبها بعد عودة التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا”.

ويرى بنحمو أن “كارتيلات” المخدرات الناشطة في المنطقة المغاربية استفادت من تجربة مثيلاتها في أميركا الجنوبية، مبرزا في الوقت نفسه، أن هذه الشبكات تعود إلى الطرق التقليدية متى توفرت لها معلومات بضعف حراسة الحدود.

وأضاف “التجربة الأميركية في مجال مكافحة المخدرات ورغم الإمكانيات التي رصدت لها، لم تنجح حتى الآن في القضاء على هذه الكارتيلات الناشطة في أميركا الجنوبية، بمعنى أننا أمام شبكات لها من الإمكانيات ما يضاهي قدرات حراس الحدود”.

مغاربيا، أوضح المتحدث أن ضعف التنسيق الأمني في المنطقة زاد من نشاط المهربين، مضيفا أن “هذه الشبكات تنشط وبكثرة في الجزائر وتونس وليبيا، ولكننا نسمع بكثرة عن عملياتها في المغرب لأن المملكة تظل أقرب نقطة جغرافية إلى أوروبا”._ يقول الاخير لاصوات مغاربية _

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