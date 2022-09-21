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أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع الطرق

2022-09-21 / 21:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تمكنت مصالح الأمن بمفوضية أولاد التايمة التابعة للأمن الإقليمي بتارودانت ، اليوم الاربعاء 21 شتنبر الجاري ، من توقيف أحد أخطر قطاع الطرق المبحوث عنه في قضايا مختلفة .

الموقوف الملقب ب ” السلوكة ” كان محط شكايات مواطنين بكل من أحياء ” الشنينات والكرسي” مما عجل بوضع خطة أمنية عجلت بالاطاحة به ، مما أثار استحسان الساكنة ، خصوصا أن الموقوف كان يرتكب جرائمه ويختفي بهوامش المدينة .

وكشفت مصادر الجريدة أن الموقوف متورط في عدة قضايا اجرامية منها الاتجار في المخدرات و السرقة بالعنف تم الاتجار في الخمور بدون رخصة.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية الي حين تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بإبتدائية تارودانت.

وتطالب الساكنة من تشديد العقوبات على كل من يمس أمن وسلامة المواطنين ويخلق الرعب في نفوسهم، من أجل أن يكون عبرة لكل من يفكر في الاعتداء على أمن وسلامة المواطن .

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‫14 تعليقات

  2. من لا يرحم لا يرحم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نهار كايوقفو على شي واحد كايكونو صعصع نهار يتشدو يوليو بحال العيالات الهضرة ماتخرجش منهم الله يعطيهم الصحة هدوء لي شدوه

  12. اللهم سترك اللهم سترك الطمع والحصول على المال بالقوة ليس من افعال الرجال.

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