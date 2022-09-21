أكادير : إعتقال مواطن فرنسي مبحوث عنه من طرف ” الانتربول “

2022-09-21 / 19:57
12
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

2022-09-21 / 21:47
Photo of أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع الطرق

أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع…

2022-09-21 / 21:13
Photo of ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

2022-09-21 / 21:11
Photo of رئيس مركز..شبكات تهريب المخدرات بين أوروبا والمغرب “طورت من أساليبها”

رئيس مركز..شبكات تهريب المخدرات بين أوروبا والمغرب “طورت من…

2022-09-21 / 20:59
Photo of سلا : فرقة مكافحة العصابات و “الديستي ” يطيحان بتجار ” القرقوبي “

سلا : فرقة مكافحة العصابات و “الديستي ” يطيحان…

2022-09-21 / 19:22
Photo of جماعة مكناس تعقد لقاء تواصلي مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني

جماعة مكناس تعقد لقاء تواصلي مع ممثلي جمعيات المجتمع…

2022-09-21 / 19:06
Photo of ” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

2022-09-21 / 17:53
Photo of أكادير : ” مقرقبين” يخلفون خسائر في ممتلكات عامة وخاصة وملاهي ليلية خارج الرقابة

أكادير : ” مقرقبين” يخلفون خسائر في ممتلكات عامة…

2022-09-21 / 17:46
Photo of جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

2022-09-21 / 17:11
Photo of مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية غشت

مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية…

2022-09-21 / 16:57

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق