جماعة مكناس تعقد لقاء تواصلي مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني

2022-09-21 / 19:06
0
ع.محياوي- هبة بريس

بدعوة من رئيس مجلس جماعة مكناس الحضرية ؛ تم تنظيم لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بمقر الجماعة مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية بمكناس بحضور السلطة المحلية وذلك لتدارس معانات الباعة الجائلين بالمدينة العتيقة الإسماعيلية وإكراهات التجارة بذات المدينة.

اللقاء تطرق إلى دراسة وتشخيص مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة ومعاناة الباعة الجائلين ومقاربة الحلول الممكن تنزيلها لامتصاص هذه المعانات أو على الأقل التخفيف من حدتها ومحاصرة تناميها
.
وفي هذا السياق قال مصدر مطلع حضر لفعاليات اللقاء التواصلي ان الاخير مر في ظروف هادئة وتميز بمناقشات جدية ومسؤولة وحضارية ؛ والاصغاء لمختلف كلمات ممثلي الجمعيات المهنية والمجتمع المدني .

وأضاف المصدر أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تثمين المدينة العتيقة بالعاصمة الإسماعيلية من خلال التأكيد على حماية منتجاتها التقليدية وإيجاد صيغ لدعم العاملين بها.

هذا وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :

– العمل على تسريع فتح سوق للا جميلية من أجل توطين الباعة المتجوليين.

– ضرورة اشراك المهنيين في ورش تثمين المدينة العتيقة و العمل على التسريع في إنهاء الأشغال.

– التحضير والاعداد للاحتفال بدكرى عيد المولد النبوي بمكناس.

– وضع آليات دائمة للتواصل و العمل المشترك مع المهنيين و المجتمع المدني على أساس برنامج محدد وبشكل متواصل..

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

2022-09-21 / 21:47
Photo of أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع الطرق

أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع…

2022-09-21 / 21:13
Photo of ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

2022-09-21 / 21:11
Photo of رئيس مركز..شبكات تهريب المخدرات بين أوروبا والمغرب “طورت من أساليبها”

رئيس مركز..شبكات تهريب المخدرات بين أوروبا والمغرب “طورت من…

2022-09-21 / 20:59
Photo of أكادير : إعتقال مواطن فرنسي مبحوث عنه من طرف ” الانتربول “

أكادير : إعتقال مواطن فرنسي مبحوث عنه من طرف…

2022-09-21 / 19:57
Photo of سلا : فرقة مكافحة العصابات و “الديستي ” يطيحان بتجار ” القرقوبي “

سلا : فرقة مكافحة العصابات و “الديستي ” يطيحان…

2022-09-21 / 19:22
Photo of ” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

2022-09-21 / 17:53
Photo of أكادير : ” مقرقبين” يخلفون خسائر في ممتلكات عامة وخاصة وملاهي ليلية خارج الرقابة

أكادير : ” مقرقبين” يخلفون خسائر في ممتلكات عامة…

2022-09-21 / 17:46
Photo of جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

2022-09-21 / 17:11
Photo of مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية غشت

مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية…

2022-09-21 / 16:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق