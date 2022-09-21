جماعة مكناس تعقد لقاء تواصلي مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني

ع.محياوي- هبة بريس

بدعوة من رئيس مجلس جماعة مكناس الحضرية ؛ تم تنظيم لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بمقر الجماعة مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية بمكناس بحضور السلطة المحلية وذلك لتدارس معانات الباعة الجائلين بالمدينة العتيقة الإسماعيلية وإكراهات التجارة بذات المدينة.

اللقاء تطرق إلى دراسة وتشخيص مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة ومعاناة الباعة الجائلين ومقاربة الحلول الممكن تنزيلها لامتصاص هذه المعانات أو على الأقل التخفيف من حدتها ومحاصرة تناميها

.

وفي هذا السياق قال مصدر مطلع حضر لفعاليات اللقاء التواصلي ان الاخير مر في ظروف هادئة وتميز بمناقشات جدية ومسؤولة وحضارية ؛ والاصغاء لمختلف كلمات ممثلي الجمعيات المهنية والمجتمع المدني .

وأضاف المصدر أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تثمين المدينة العتيقة بالعاصمة الإسماعيلية من خلال التأكيد على حماية منتجاتها التقليدية وإيجاد صيغ لدعم العاملين بها.

هذا وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :

– العمل على تسريع فتح سوق للا جميلية من أجل توطين الباعة المتجوليين.

– ضرورة اشراك المهنيين في ورش تثمين المدينة العتيقة و العمل على التسريع في إنهاء الأشغال.

– التحضير والاعداد للاحتفال بدكرى عيد المولد النبوي بمكناس.

– وضع آليات دائمة للتواصل و العمل المشترك مع المهنيين و المجتمع المدني على أساس برنامج محدد وبشكل متواصل..

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0