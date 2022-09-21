سلا : فرقة مكافحة العصابات و “الديستي ” يطيحان بتجار ” القرقوبي “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بحي الرحمة بمدينة سلا، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز 1500 قرص طبي مخدر من نوع «Rivotril»، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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