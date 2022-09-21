ابراهيم سعدون

روسيا تفرج عن ” إبراهيم سعدون” و 10 أسرى من 5 دول بوساطة سعودية

2022-09-21 / 18:42
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السعودية، الأربعاء، نجاح وساطتها في الإفراج عن عشرة أسرى من جنسيات مختلفة في عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنه بوساطة من ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان تم الإفراج عن عشرة أسرى في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية الروسية (واس).

وأوضحت أن الأسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا.

وأفادت بأن الجهات المعنية في السعودية استلمت الأسرى ونقلتهم من روسيا إلى المملكة، وعملت على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وحسب موقع “ديفانس عربي”، فإن من بين المفرج عنهم الأسير المغربي ابراهيم سعدون المحكوم عليه بالإعدام ، وقد تم نقله رُفقة 9 اسرى اخرين من اربع جنسيات مُختلفة الى السعودية ، مع العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

ويشار ان من بين الأسرى المغاربة لدى روسيا، الطالب إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 عاما، والمحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة تابعة للانفصاليين الموالين لروسيا، بتهمة الارتزاق ضمن الجيش الأوكراني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوالي 278 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا

حوالي 278 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي في…

2022-09-21 / 18:19
Photo of أكثر من ألفي سائح يهودي بالصويرة في أسبوع

أكثر من ألفي سائح يهودي بالصويرة في أسبوع

2022-09-21 / 18:14
Photo of انتخاب المغربية حسناء شهابي في الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية بلبنان

انتخاب المغربية حسناء شهابي في الهيئة الإدارية لمعهد القيادات…

2022-09-20 / 23:00
Photo of زلزال يهز مكسيكو وسفارة المغرب تحدث خلية تواصل

زلزال يهز مكسيكو وسفارة المغرب تحدث خلية تواصل

2022-09-20 / 15:44
Photo of إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي غرقاً بمسبح  

إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي غرقاً بمسبح  

2022-09-19 / 16:46
Photo of فرنسا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة مقاطعة جيرس

فرنسا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة مقاطعة جيرس

2022-09-19 / 16:36
Photo of القنصلية العامة ب”برشلونة” تقود حملة كبيرة لتشجيع أسود الأطلس

القنصلية العامة ب”برشلونة” تقود حملة كبيرة لتشجيع أسود الأطلس

2022-09-18 / 20:42
Photo of مصرع مهاجر مغربي إثر الأمطار الطوفانية‮ التي اجتاحت منطقة ليماركي بإيطاليا   

مصرع مهاجر مغربي إثر الأمطار الطوفانية‮ التي اجتاحت منطقة…

2022-09-17 / 15:53
Photo of دراسة : شباب الجالية غير راضون على خدمات المؤسسات في المغرب

دراسة : شباب الجالية غير راضون على خدمات المؤسسات…

2022-09-16 / 19:22
Photo of فالينسيا.. القنصلية العامة تواكب الحالة الصحية لمغربي نقل من باخرة قادمة من إيطاليا

فالينسيا.. القنصلية العامة تواكب الحالة الصحية لمغربي نقل من…

2022-09-12 / 17:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق