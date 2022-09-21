أكثر من ألفي سائح يهودي بالصويرة في أسبوع

هبة بريس _ الرباط

زار أكثر من 2000 مغربي من الجالية اليهودية المقيمة في مختلف بلدان العالم، مدينة الصويرة المغربية (وسط)، الأسبوع الماضي، لحضور موسم “هيلولة”، وذلك بعد نحو أكثر من عامين من إلغاء وتقليص الأنشطة المرتبطة بالمناسبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن موسم هذا العام “حطم رقما قياسيا”، بعد توافد أزيد من ألفي زائر يهودي على المدينة، لحضور “هيلولة” الحاخام حاييم بينتو، وهي مناسبة دينية تستمر لأسبوع.

وتزامن موسم “هيلولة” بينتو هذ العام مع إطلاق خط جوي جديد مباشر بين الصويرة وتل أبيب، ما شجع المئات من الإسرائيليين على زيارة المدينة.

وقال موقع قناة i24news الإسرائيلية، إن مطار الصويرة “موكادور”، استقبل الخميس الماضي، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار بن غورويون، وعلى متنها العشرات من السياح الإسرائيليين.

ويعتزم المغرب استقطاب ما يقرب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام الحالي، خصوصا بعد زيادة عدد الرحلات التجارية المباشرة الرابطة بين عدد من المدن المغربية والإسرائيلية.

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