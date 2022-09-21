الصناعة الكيميائية تشغل أزيد من 60 ألف شخص بالمغرب

هبة بريس

أكد رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عابد شكار، اليوم الأربعاء 21 شتنبر بالدار البيضاء، أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يشغل أزيد من 60 ألف شخص.

وأوضح السيد شكار، في معرض حديثه خلال لقاء تحت عنوان “الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي بالمغرب”، والمنظم على هامش الجمع العام العادي للفيدرالية، أن هذا القطاع الصناعي يجمع 1600 مقاولة والتي حققت ما قيمته 120 مليار درهم في سنة 2021.

وأورد أن القطاع المذكور استثمر في سنة 2021 أزيد من 11 مليار درهم وصدر 74 مليار درهم، مشيرا إلى أن نشاط القطاع، المشكل في غالبيته من مقاولات صغرى ومتوسطة، يتركز في 10 فروع جد متنوعة من الكيمياء والمرتبطة، صعودا ونزولا، مع باقي الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمملكة.

وقال إن المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، معرض لأكبر تحول في العصر الحديث، وانطلق في امتداد سياسته الطاقية الهادفة إلى تعزيز الانتقال الطاقي والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن المملكة تتوفر على رؤية واضحة تدرج استخدام الجزيئات الخضراء، وخصوصا الهيدروجين والأمونياك والميثانول كمواد أولية صناعية وتصديرها، لاسيما نحو أوروبا، علاوة على تصدير رواسب الهيدروجين الطبيعية.

وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية، على المدى المتوسط، هو تطوير أولى المشاريع المجدية اقتصاديا، بغية تصدير الوقود الاصطناعي السائل واستخدام الهيدروجين كوسيط لتخزين الطاقة.

وانعقد هذا اللقاء بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الأعضاء في فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء.

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