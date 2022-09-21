بسبب “مغربية الصحراء”.. وفد جزائري ينسحب من اجتماع عربي
هبة بريس - الرباط
انسحب الوفد الجزائري، يومه الأربعاء، من قمة اتحاد المحامين العرب المنعقدة بدولة لبنان.
وانسحب أعضاء الوفد الجزائري، بعد اقدام رئيس الوفد المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب عن الدفاع عن مغربية الصحراء، في أشغال القمة.
دفاع الوفد المصري المستميت عن مغربية الصحراء، لم يستسغه أبناء الجارة الشرقية الذين ألفوا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ما دفعهم لمغادرة المكان.
وبرر رئيس الوفد الجزائري، قرار انسحابهم بأن الجلسة الافتتاحية “تضمنت انحرافا بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب”.
وأضاف في بيان له، أن الأمر “يعد سابقة خطيرة”، متناسيا أن الاتحاد يعترف باستمرار بمغربية الصحراء.
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7 تعليقات
جميل جدا .في كل مؤتمر أو لقاء أوملتقى مثل النوع بجب بدأ الحوار بمغربية الصحراء كي ينسحب الأوباش.خير مافعلت البعثة المصرية.برافو أنتم رجال مع الرجال.شكرا لمصر الحبيبة.
تحية لكل المصريين حكومة و شعبا تحية كذلك لكل عربي حر
و هذا ما سيقع في القمة العربية المقبلة بالجزائر جل الدول العربية ستعترف بمغربية الصحراء من قلب الجزائر
الجزائر في كل مرة تقول انها ليست طرف في النزاع واليوم يعرف الجميع أن الصراع بين المغرب والجزائر. أما المرتزقة فهي من صنع الجزائر. الصحراء المغربية ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.عاش الملك
نقول في المغرب الما والشطابة حتى لقاع البحر
تحية لاخواننا المصريين
اتمنى ان تنسحب الجزاءر كذلك في القمة العربية رغم انها منعقدة في الجزاءر
بعى ولا كره التبون عادى يرحل سحال قد المواطنين الحزائريين يستحملوه إعتراف الولايات المتحده الأمريكيه الروسيه بالصحراء معربيه نوصله السياط وحاليا هدا هو صمن المواطن كيعيس حاله النقص فى الفلاحه والموارد البسريه التى تتوفر عليها المملكه لأن الله ينصروا معرر الفلاحه والصيد البحرى التى لا تتوفر عليها الجزائر فحقا التاريخ قسم البرابره إلى حمس دول واعترافات الصحراء معربيه حلاهم حايرين وتالفين مريا حره حنسيه علويه ممتنعه عن الإمصاء
مبشرات أخطاء تنظيمية مقصودة استفزازية خلال القمة العربية
إذا انعقدت!