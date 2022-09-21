أكادير : ” مقرقبين” يخلفون خسائر في ممتلكات عامة وخاصة وملاهي ليلية خارج الرقابة

2022-09-21 / 17:46
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أكادير خلال 48 ساعة، حوادث خطيرة، إقترفها أشخاص في وضعية غير عادية، رجحت مصادر ” هبة بريس” أن نوع من الاقراص المهلوسة، قد يكون سبب مباشر في تلك الحوادث.

في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 21 شتنبر الجاري، قام شاب كان يقود سيارة وهو في وضع غير طبيعي، بإلحاق ضرر جسيم بحوالي 11 سيارة بإحدى التجزئات السكنية بالحي المحمدي، فبعد حادثة الحي المحمدي.

وليلة الثلاثاء – الاربعاء، تسببت فتاتان كانتا على متن سيارة خفيفة، بإحداث فوضى بحي صونابا الراقي، والحاق اضرار جسيمة بممتلكات عامة ، و إزالة علامات تشوير من أماكنها فضلا عن إلحاق الضرر بالعشب بالمنطقة.

وذكرت مصادر الموقع أن هذا الحادث لم يخلف أية خسائر في الأرواح، باستثناء الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت ممتلكات عامة، و العشب المزروع بالمدارة الطرقية بالمنطقة.

وكشفت مصادرنا ان هناك ملاهي ليلية راقية وسط المدينة، تبيع مواد كحولية مشكوك فيها، الى جانب توزيع جميع أنواع الحبوب المهلوسة، خارج أعين السلطات، بل هناك ملهى ليلي بشارع محمد الخامس يتسبب في فوضى وبلوكاج يومي، يستدعي حضور الامن بشكل دائم، من أجل فك تلك الفوضى، والغريب ان هذا الوضع الشاد، لم يحرك السلطات الى حدود الساعة، كما أن هناك فتيات قاصرات يلجون ملاهي من أجل جلب زبناء من جنسيات مختلفة، في فوضى لم تشهدها المدينة مند سنوات .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

” الريكولاج بالعلالي” بشوارع سطات…مسؤولية من؟

2022-09-21 / 17:53
Photo of جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

2022-09-21 / 17:11
Photo of مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية غشت

مطارات المغرب.. أزيد من 12 مليون مسافر حتى نهاية…

2022-09-21 / 16:57
Photo of كورونا بالمغرب.. 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

كورونا بالمغرب.. 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

2022-09-21 / 16:38
Photo of وهبي يتباحث ونظيره البحريني تعزيز التعاون بين البلدين

وهبي يتباحث ونظيره البحريني تعزيز التعاون بين البلدين

2022-09-21 / 15:40
Photo of سيارة تصطدم بمحلات تجارية بالعيون.. والأمن يوقف السائق

سيارة تصطدم بمحلات تجارية بالعيون.. والأمن يوقف السائق

2022-09-21 / 14:32
Photo of المغرب يجدد ثبات دعمه للقضية الفلسطينية وللسلم في ليبيا

المغرب يجدد ثبات دعمه للقضية الفلسطينية وللسلم في ليبيا

2022-09-21 / 13:06
Photo of مراكش: قائد يخلق الحدث بمواقع التواصل الاجتماعي

مراكش: قائد يخلق الحدث بمواقع التواصل الاجتماعي

2022-09-21 / 12:31
Photo of بالأرقام.. حصيلة إيجابية لمشروع ضخ الطاقة الشمسية

بالأرقام.. حصيلة إيجابية لمشروع ضخ الطاقة الشمسية

2022-09-21 / 12:08
Photo of فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-09-21 / 11:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق