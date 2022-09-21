“عندي حلم”.. برنامج جديد على القناة الأولى من تقديم الممثلة والإعلامية حميدة اليوسفي

2022-09-21 / 17:31
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هبة بريس

تستعد الممثلة والإعلامية المغربية حميد اليوسفي لتطل على محبيها من جديد من خلال تقديم برنامج للتنقيب عن المواهب الشابة ، التي تسعى إلى تحقيق حلمها في بلوغ النجاح والشهرة.

ويحمل هذا البرنامج الجديد عنوان “عندي حلم”، على أن تشرع القناة الأولى في عرضه ابتداء من ال30 من شهر شتنبر الجاري بوثيرة أسبوعية ، وذلك كل يوم جمعة على الساعة ال9 ونصف ليلا.

ويستهدف برنامج “عندي حلم”، الأطفال والشباب الموهوبين من جميع ربوع المملكة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 ربيعا ، بغية التباري فيما بينهم في 3 مجالات مختلفة وهي : الغناء، العزف على الآلات الموسيقية، الرقص والألعاب البهلوانية.

ويتعين على المشاركين إقناع وإبهار لجنة التحكيم التي تضم كلا من السوبرانو سميرة القاديري، المايسترو عدنان مطرون والمنتج الفني العالمي نور الدين ماني.

وتنضاف تجربة “عندي حلم” إلى تجارب سابقة راكمتها حميدة اليوسفي في مجال تقديم البرامج التلفزية، وذلك بعد تجربة تقديم البرنامج الصباحي “صباحكم مبروك” عبر قناة “تيلي ماروك” وتقديم مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية “استوديو لايف” التي أطلقها الفنان النوري عبر الويب.

ويذكر أنه بالإضافة إلى تجربتها الطويلة في مجال التعليق الصوتي ودبلجة المسلسلات التركية والبرازيلية، فقد شاركت حميدة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزية، نذكر منها “ساعة في الجحيم” للمخرج علاء أكعبون ، سلسلة ” مرا و كادة ” لسعيد أزار، “نعام ألالة” لزكية الطاهري، “حبائل العنكبوت” لعبد الحي العراقي”، “البيوت أسرار” …

كما ينتظر أن تطل حميدة اليوسفي قريبا عبر القناة الثانية، من خلال دور مركب جديد عبر الشريط التلفزي “بنت الحلال” للمخرج منصف النزهي.

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تعليق واحد

  1. بغيت ليكم العذاب، المواهب ولات منحصرة غي فالشطيح والرديح، راه عطى الله حاملي المشاريع والأفكار موهوبين ومبدعين حتى النخاع

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