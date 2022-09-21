كورونا بالمغرب.. 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

2022-09-21 / 16:38
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 26 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و798 ألف و424 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و397 ألف 476 أشخاص، مقابل 24 مليون و902 ألف و814 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 47 ألف و516 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و822 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و394 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الشرق (4) والدار البيضاء – سطات (4) وسوس – ماسة ( 3) والرباط – سلا – القنيطرة (3) وطنجة تطوان الحسيمة (1). وسجلت حالة وفاة في جهة سوس-ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 150 حالات، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 3 حالات، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,1 في المائة.

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