باستثناء جماهير المونديال.. قطر تعلق دخول جميع الزوار إلى البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات في قطر، تعليق دخول جميع الزوار إلى الدولة الخليجية التي تستعد لاحتضان أول بطولة كأس العالم في المنطقة العربية، وذلك اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر.

ويأتي القرار المتخذ للسماح فقط لزوار البلد من المشجعين والقادمين لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم، أو عيش تجربة المونديال.

وكشفت وزارة الداخلية القطرية عن تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتباراً من 1 نوفمبر 2022 واستئناف تأشيرات الزيارة مجددا اعتباراً من 23 ديسمبر 2022.

وأوضحت السلطات أنه اعتباراً من نوفمبر، يسمح الدخول لقطر، لحاملي بطاقة “هيّا” التي تتيح لهم البقاء في الدولة حتى 23 يناير 2023.

وصرحت وزارة الداخلية القطرية، بوجود استثناءات لقرار حظر دخول الزوار من غير حاملي بطاقة هيّا.

وقالت إن الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول إلى البلاد، هم المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون الذين يحملون البطاقة الشخصية القطرية.

يضاف لهم حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل.

كما أنه سيسمح بدخول الحالات الإنسانية عن طريق المطار، وهذا بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8