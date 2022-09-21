جنايات فاس ترفض السراح للبرلماني الفايق ومن معه

2022-09-21 / 17:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، الإحتفاظ على البرلماني رشيد الفايق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في انتظار مواصلة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وقررت النيابة العامة، رفض طلب ملتمس هيئة دفاع الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس ومن معهما، وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت.
واعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية أن الأفعال المرتكبة في الملف تستوجب مواصلة وضع الفايق ومن معه رهن الاعتقال الاحتياطي، رافضة أي ضمانات قانونية لحضوره أمام المحكمة في حالة سراح، شأنه أن باقي المعتقلين معه في قضية ما بات يعرف بشبكة “إمبراطورية الفايق”.

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