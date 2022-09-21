سيارة تصطدم بمحلات تجارية بالعيون.. والأمن يوقف السائق

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، مساء أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مقرونة بالسكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم الامتثال وتعريض أمن المواطنين للخطر.

وكان المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير مقرونة بخسائر مادية أثناء قيادته لسيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة بشارع “اسكيكيمة” بمدينة العيون، قبل أن يحاول الفرار من مسرح الحادثة حيث اصطدم بمجموعة من واجهات المحلات التجارية، معرضا سلامة مستعملي الطريق للخطر، قبل أن يتمكن المواطنون وعناصر دورية للشرطة من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه بعد مقاومة عنيف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة الذي جرى توثيق جزء منها بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لعدم امتثال المشتبه فيه وتعريضه أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.

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