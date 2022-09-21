حادثة سير خطيرة بالطريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء و الجديدة ظهر اليوم حادثة سير خطيرة بعد انقلاب شاحنة لنقل البضائع.
و حسب مصادر من عين المكان، فالحادث وقع بالمقطع الطرقي الفاصل بين السوالم و اثنين اشتوكة عبر الطريق السيار.
و أضافت ذات المصادر أن سائق الشاحنة المخصصة لنقل البطاطس نجا من الموت بأعجوبة رفقة مساعده، فيما شهدت حركة السير اضطرابا مؤقتا بعد أن غمرت صناديق البطاطس الطريق قبل أن تتم إزاحتها لفسح الطريق في وجه حركة المرور.
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10 تعليقات
كفى من السرعة المفرطة وعدم احترام الاخرين ..
عدم احترام السرعة القانونية المحددة ..
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ جميع المسلمين من كل شر وسوء..
الإفراط في السرعة وتناول المخدرات والكحول ..
مزيدا من الحذر والسلامة خصوصا لمستعملي الطريق واخذ قسطا من الراحة في حالة الاحساس بالتعب..
يجب مراقبة السيارة باستمرار عند الميكانيكي …
رغم تثبيت الرادارات وكانرات المراقبة حوادث السير في استمرار كبير..
وضع الأحزمة ومراقبة العجلات ومدى جودتها والفحص عند الميكانيكي اهم شيء..
السلامة لجميع مستعملي الطرق..
على وزارة التجهيز أن تضع اللفتات وعلامات التوعية في جميع الطرق..