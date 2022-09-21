مراكش: قائد يخلق الحدث بمواقع التواصل الاجتماعي

محمد منفلوطي_هبة بريس

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد بمنطقة أوريكة نواحي مراكش، وهو يقود حملة منسقة رفقة معاونيه بمحيط المؤسسات التعليمية ضد مراهقي الدراجات النارية المتربصين بالتلميذات.

وبدى القائد بلباسه المهني ورشاقته وهو يحاور التلميذات بضرورة مواصلة مشوارهن الدراسي وعدم الانجرار وراء المظاهر المشينة التي من شأنها ان تؤثر سلبا على تحصيلهن الدراسي، داعيا إياهن بالالتحاق بمنازلهن أثناء وقت الفراغ وعدم ضياع الزمن المدرسي أمام أبواب المؤسسات التعليمية، بهدف قطع الطريق أمام الشباب من المراهقين الذين يتربصون بهن الدوائر.

وبصوته القوي وبنيته القوية، وقف الرجل ليجسد دور رجل السلطة بامتياز، ثائرا في وجه المخالفين من أصحاب الدراجات النارية ممن لم يلتزموا بقواعد السير والجولان، وممن يتخذون من محيط المؤسسات موطنا لهم طول اليوم، حيث قام بحجز مجموعة من الدراجات النارية التي توجد في وضعيات غير قانونية.

تحركات الرجل ومهنيته وغيرته على وطنه، كلها عوامل خلقت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انصبت معظم التعليقات على التنويه بمواقف الرجل، داعين كافة مسؤولي رجال السلطات والأمن الوطني والدرك الملكي القيام بمثل هاته الدوريات بمختلف محيط المؤسسات التعليمية التي باتت تعرف مظاهر خطيرة من ترويج المخدرات ومعاكسة التلميذات..

إنه نموذج من نماذج شتى لرجال السلطات المحلية من أبناء هذا الوطن، منهم صاحب تلك الشخصية الشبابية بلباسها العصري والتكوين الاكاديمي والقانوني الذي يفرض على صاحبها التعامل والتجاوب مع مطالب المواطنين وفق مقاربة حقوقية، مقتنعا بأن عمله إداريا محضا وليس سياسيا، عكس تلك الصورة التي تجسد الرجل القوي الذي يبسط حكمه على الجميع وسلطته فوق الجميع، مهنة أضحت مزاولتها تعرف العديد من الاكراهات اليومية في مواجهة مباشرة مع المواطنين.

لمثل هؤلاء الشرفاء الذين ساهموا في المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، وتحرير الملك العمومي وارجاع الحقوق لأصحابها، يجب ردّ الاعتبار لهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإعادة الهيبة لمؤسستهم وفق القانون واحترام حقوق الانسان، وليعلم الجميع أن للدولة هيبتها يجب أن تُحـــفظ وتُـــــصان.

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