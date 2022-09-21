أكادير : 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن ورغ في دورته 13

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد البرمجة الثقافية الموازية لمهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 غنا وتنوعا موازيا لعرض الأفلام الروائية والوثائقية بنوعيها الطويل والقصير، ومن جملة ذلك، ماستر كلاس مع المخرج الشاب عبد الرحمان رايس مبدع تجربة “العاديون” يوم الجمعة 30 شتنبر على الساعة 10 صباحا.

وفي باب التوقيعات، يضطلع المهرجان إلى توقيع إصدار جديد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت عنون “تأملات في الثقافة والإبداع الامازيغيين” للكاتبة خديجة رشوق بمشاركة المفكر أحمد عصيد، الكاتب والشاعر محمد مستاوي والأستاذ الباحث فؤاد أزروال يدير الجلسة أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث محمد صلو ودالك يوم السبت 01اكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

ومحاضرة تحت عنوان “الثقافة وأنماط التدين: أو سوس في مواجهة الإيديولوجيات الشرقانية” يحاضر فيها المفكر أحمد عصيد وذلك يوم الاحد 2 أكتوبر على الساعة 10 صباحا. هذا بالاضافة الى ندوة تحت عنوان: “الأمازيغية في التليفزيون المغربي” بمشاركة الصحفية فاطمة أوشرع، الناقد السينمائي محمد بلوش، الكاتب والناقد مسعود بوكرن، الباحث في التراث الأمازيغي سعيد جليل والسيناريست والمخرج حكيم القبابي يوم الإثنين 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا.

وعلى هامش فعاليات المهرجان تستضيف إسني ن ورغ معرضا لفن الكاريكاتير للرسام الكاريكاتوري غيلاس عينوش ببهو سينما صحراء طيلة أيام المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 يعرف عرض 36 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ومسابقة الفيلم الروائي بنوعيهما الطويل والقصير، بجانب مسابقة الجائزة الوطنية للفيلم التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للأفلام الروائية والوثائقية .

تنظم هذه الدورة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس البلدي لأكادير وجهة سوس ماسة وبمساهمة من المركز السينمائي المغربي .

وتقام جميع الأنشطة الثقافية الموازية صبيحة كل يوم ما بين 29 شتنبر و03 اكتوبر 2022 بقاعة سينما صحراء بحي تالبرجت.

: 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن ورغ في دورته 13

تشهد البرمجة الثقافية الموازية لمهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 غنا وتنوعا موازيا لعرض الأفلام الروائية والوثائقية بنوعيها الطويل والقصير، ومن جملة ذلك، ماستر كلاس مع المخرج الشاب عبد الرحمان رايس مبدع تجربة “العاديون” يوم الجمعة 30 شتنبر على الساعة 10 صباحا.

وفي باب التوقيعات، يضطلع المهرجان إلى توقيع إصدار جديد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت عنون “تأملات في الثقافة والإبداع الامازيغيين” للكاتبة خديجة رشوق بمشاركة المفكر أحمد عصيد، الكاتب والشاعر محمد مستاوي والأستاذ الباحث فؤاد أزروال يدير الجلسة أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث محمد صلو ودالك يوم السبت 01اكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

ومحاضرة تحت عنوان “الثقافة وأنماط التدين: أو سوس في مواجهة الإيديولوجيات الشرقانية” يحاضر فيها المفكر أحمد عصيد وذلك يوم الاحد 2 أكتوبر على الساعة 10 صباحا. هذا بالاضافة الى ندوة تحت عنوان: “الأمازيغية في التليفزيون المغربي” بمشاركة الصحفية فاطمة أوشرع، الناقد السينمائي محمد بلوش، الكاتب والناقد مسعود بوكرن، الباحث في التراث الأمازيغي سعيد جليل والسيناريست والمخرج حكيم القبابي يوم الإثنين 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا.

وعلى هامش فعاليات المهرجان تستضيف إسني ن ورغ معرضا لفن الكاريكاتير للرسام الكاريكاتوري غيلاس عينوش ببهو سينما صحراء طيلة أيام المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 يعرف عرض 36 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ومسابقة الفيلم الروائي بنوعيهما الطويل والقصير، بجانب مسابقة الجائزة الوطنية للفيلم التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للأفلام الروائية والوثائقية .

تنظم هذه الدورة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس البلدي لأكادير وجهة سوس ماسة وبمساهمة من المركز السينمائي المغربي .

وتقام جميع الأنشطة الثقافية الموازية صبيحة كل يوم ما بين 29 شتنبر و03 اكتوبر 2022 بقاعة سينما صحراء بحي تالبرجت.

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