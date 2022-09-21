مقاطعة سفرية مصر.. استقلاليو جماعة فاس يخرجون عن صمتهم

هبة بريس - الرباط

خرج استقلاليو مجلس جماعة فاس عن صمتهم بسبب الجدل الذي رافق مقاطعتهم للسفر الى مصر بسبب “تكاليف الرحلة”.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة فاس، أنهم اتخذ هذا القرار انطلاقا من قناعاته الحزبية والسياسية، و باجماع كل أعضاءه في اجتماعه العادي بمجرد ان عرض عليه مشروع السفر .

وأضاف الفريق أن مبررات انسحاب الفريق من السفر واقعية ، وقد تبين ذلك جليا مع مرور الايام مما اكد صواب قراره .

وأشار المصدر ذاته، الى أن القرار اتخذ يوم الاثنين 12 غشت الماضي من السنة الجارية ووضع بمكتب الضبط بالجماعة صبيحة يوم الثلاثاء 13 منه دون نية نشره لولا الجدل الذي اثير حول الموضوع، مشددا على أن الحزب سيبقى بمناضلاته ومناضليه ثابتا على مواقفه الحزبية وقناعاته السياسية ومبادئه الوطنية.

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