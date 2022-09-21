مقاطعة سفرية مصر.. استقلاليو جماعة فاس يخرجون عن صمتهم

2022-09-21 / 10:51
0
هبة بريس - الرباط

خرج استقلاليو مجلس جماعة فاس عن صمتهم بسبب الجدل الذي رافق مقاطعتهم للسفر الى مصر بسبب “تكاليف الرحلة”.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة فاس، أنهم اتخذ هذا القرار انطلاقا من قناعاته الحزبية والسياسية، و باجماع كل أعضاءه في اجتماعه العادي بمجرد ان عرض عليه مشروع السفر .

وأضاف الفريق أن مبررات انسحاب الفريق من السفر واقعية ، وقد تبين ذلك جليا مع مرور الايام مما اكد صواب قراره .

وأشار المصدر ذاته، الى أن القرار اتخذ يوم الاثنين 12 غشت الماضي من السنة الجارية ووضع بمكتب الضبط بالجماعة صبيحة يوم الثلاثاء 13 منه دون نية نشره لولا الجدل الذي اثير حول الموضوع، مشددا على أن الحزب سيبقى بمناضلاته ومناضليه ثابتا على مواقفه الحزبية وقناعاته السياسية ومبادئه الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ البوروندي عازمان على تعزيز علاقات التعاون

مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ البوروندي عازمان على تعزيز علاقات…

2022-09-21 / 09:56
Photo of “شبكة أصدقاء الصحراء المغربية” ..المغرب رسخ السلم والأمن الدوليين

“شبكة أصدقاء الصحراء المغربية” ..المغرب رسخ السلم والأمن الدوليين

2022-09-20 / 20:48
Photo of فرنسا تستدعي سفيرتها من الرباط

فرنسا تستدعي سفيرتها من الرباط

2022-09-20 / 20:21
Photo of رغم الوساطة…مدريد تفشل في المصالحة مع الجزائر

رغم الوساطة…مدريد تفشل في المصالحة مع الجزائر

2022-09-20 / 18:12
Photo of الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بوريطة يتباحث مع نظيره الفنلندي

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بوريطة يتباحث مع نظيره الفنلندي

2022-09-20 / 17:45
Photo of الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: انطلاق المناقشة العامة بمشاركة المغرب

الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: انطلاق المناقشة العامة…

2022-09-20 / 16:45
Photo of القاهرة.. السكوري يجري سلسلة مباحثات مع عدد من الوزراء

القاهرة.. السكوري يجري سلسلة مباحثات مع عدد من الوزراء

2022-09-20 / 16:16
Photo of إسبانيا ترفض منح التأشيرات لموالين لعصابة البوليساريو

إسبانيا ترفض منح التأشيرات لموالين لعصابة البوليساريو

2022-09-20 / 14:42
Photo of الداكي: “النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة التعذيب”

الداكي: “النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة…

2022-09-20 / 13:09
Photo of المغرب يدعم الانتقال السياسي ببوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي

المغرب يدعم الانتقال السياسي ببوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي

2022-09-20 / 11:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق