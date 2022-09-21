بلغت 98 مليون يورو.. “برشلونة” يكشف عن أرباحه السنوية

2022-09-21 / 09:42
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هبة بريس

يتوقع نادي برشلونة الإسباني ارتفاعاً في رقم أعماله يصل إلى 1.255 مليار يورو لموسم 2022-2023، إلى حدّ كبير بسبب بيع الحقوق التلفزيونية، حسب الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس إدارة النادي الكاتالوني.

وأعلن النادي في بيان “وافق مجلس الإدارة على ميزانية موسم 2022-2023 التي تتضمن ميزانية إيرادات تشغيلية تبلغ 1.255 مليار يورو”.

وتهدف ميزانية الموسم الجاري تحقيق أرباح قدرها 274 مليون يورو، وتشمل توقعات برشلونة المكاسب المحققة، في يوليوز، من خلال بيع 15% من حقوق بيع النقل التلفزيوني في الليغا للسنوات الـ25 المقبلة إلى صندوق الاستثمار “سيكسث ستريت” والذي يصل حسب تقارير صحافية إلى 400 مليون يورو.

ويُقدّر أيضاً التخلي عن 49% من “بارسا ستوديوز”، الشركة السمعية البصرية التابعة لبرشلونة، بمئتي مليون يورو، وتدخل أيضاً في ميزانية هذا الموسم.

وصادق مجلس الادارة الذي عاد الى رئاسته جوان لابورتا منذ مارس 2021، على حسابات السنة المالية السابقة التي انتهت برقم أعمال قياسي بلغ 1.017 مليار يورو.

وانتهى موسم 2021-2022 بأرباح بلغت 98 مليون يورو، أعلى بكثير من الخمسة ملايين المتوقعة في الأصل. ويفسّر ذلك بيع جزء من الحقوق المرئية في الدوري الإسباني في اللحظة الأخيرة.

وكان برشلونة نشطاً هذا الصيف في سوق الانتقالات، منفقاً 153 مليون يورو لضم أمثال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفرنسي جول كونديه والبرازيلي رافينيا.

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