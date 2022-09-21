بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش ويلوّح بالأسلحة النووية
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذرا الغرب أنه إذا استمر فيما وصفه “بالابتزاز النووي” فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.
ويشكل التحذير الصريح من بوتين، الذي تمتلك بلاده رؤوسا نووية أكثر حتى مما لدى الولايات المتحدة، أكبر تصعيد في الصراع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا”.
واتهم بوتين الغرب بالتآمر لتدمير روسيا، وقدم دعمه الصريح والعلني لإجراء استفتاءات في مناطق شاسعة من أوكرانيا باتت خاضعة للقوات الروسية فيما ستعد خطوة أولى صوب ضم تلك المناطق رسميا لبلاده.
وأضاف بوتين أنه وقّع مرسوما بالتعبئة الجزئية. وتبدأ عملية التعبئة على الفور وتسري على أي فرد خدم جنديا محترفا في روسيا ولا تشمل المجندين.
وقال بوتين إن هدفه هو “تحرير” منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه “عبودية” أوكرانيا.
10 تعليقات
اذا إستخدمت روسيا سلاح نووي سيكون رد الولايات المتحدة ردا قاسيا والحلف الناتو ايضا..
روسيا لم تستعمل كل الوسائل ضد أكرانيا و لو إستعملت كل الوسائل لانتهت الحرب في ضرف زمني قصير جدا..
روسيا تستطيع ان تحول العالم الى زمن العصر الحجري في ثواني وان تضرب جميع الأقمار الاصطناعية بصاروخ المغناطيسي..
نهاية كوكب الارض بيد الله وليس بيد روسيا ولا غيرها..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واكفينا شرهم يا رب العالمين..
اذا فعلها بوتين وفقد عقله واستخدم اسلحة الدمار الشامل لن ينجو حتى مخلوق في الارض..
الله هو القاهر فوق عباده له ملكوت كل شيء. ولو تهددنا الدول الكبرى تبقى عاجزة عن تنفيذ ذالك ..
مهزلة أمريكا القوة بالقوة أساسها قوة ،والأمر واضح لان روسيا تاخد وضعية الدفاع عن وحدتها..
ماذا ينتظر بوتين هو ومن يمتلك الترسانة النووية لا نخاف إلى من الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
ان السباق نحو التسلح یؤدي بالضرورة الی التصادم والى هلاك البشرية ..