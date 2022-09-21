“سيارة مجنونة” تقتل 3 أشخاص وتصيب آخرين بالرباط
هبة بريس - الرباط
شهد شارع محمد بلعربي العلوي بحي السويسي، بالرباط، حادثة سير خطيرة أسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين.
وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى صدم سيارة من نوع “توارك” كانت قادمة بسرعة جنونية لعدد من الراجلين، متسببا في وفاة 3 أشخاص “شيخ وطفلين”، وإصابة 3 آخرين “شاب وطفل وطفلة”.
وأضاف ذات الشهود، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثت الهالكين لمستودع الأموات والمصابين لمصلحة المستعجلات، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
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9 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
على الجاني ان ينال جزاؤه جراء ما فعله بالسرعة الحدودية داخل المدن 60 كلم في الساعة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
السرعة المفرطة تقتل وتسبب مشاكل خطيرة منها إذاية الاخرين واذاية النفس..
اللهم ارحمهم برحمتك واغفر لهم ..
رسالة الى جميع مستعملي الطريق ان السرعة المفرطة تقتل وان علينا اتخاذ الحذر والحيطة …
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم..
نتمنى السلامة وتطبيق القانون لتفادي هثل هاته الحوادث السير..
انا لله وانا اليه راجعون يجب على السلطات المحلية أن تثبت الكاميرات المراقبة..