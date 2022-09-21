“سيارة مجنونة” تقتل 3 أشخاص وتصيب آخرين بالرباط

هبة بريس - الرباط

شهد شارع محمد بلعربي العلوي بحي السويسي، بالرباط، حادثة سير خطيرة أسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى صدم سيارة من نوع “توارك” كانت قادمة بسرعة جنونية لعدد من الراجلين، متسببا في وفاة 3 أشخاص “شيخ وطفلين”، وإصابة 3 آخرين “شاب وطفل وطفلة”.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثت الهالكين لمستودع الأموات والمصابين لمصلحة المستعجلات، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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