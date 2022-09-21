“سيارة مجنونة” تقتل 3 أشخاص وتصيب آخرين بالرباط

2022-09-21 / 09:17
9
هبة بريس - الرباط

شهد شارع محمد بلعربي العلوي بحي السويسي، بالرباط، حادثة سير خطيرة أسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى صدم سيارة من نوع “توارك” كانت قادمة بسرعة جنونية لعدد من الراجلين، متسببا في وفاة 3 أشخاص “شيخ وطفلين”، وإصابة 3 آخرين “شاب وطفل وطفلة”.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثت الهالكين لمستودع الأموات والمصابين لمصلحة المستعجلات، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة طفل واصابة 03 آخرين في إنهيار جدار اسطبل ضواحي زاكورة

وفاة طفل واصابة 03 آخرين في إنهيار جدار اسطبل…

2022-09-20 / 18:50
Photo of سقوط طائرة مشبوهة بجماعة حجر النحل يستنفر سلطات طنجة

سقوط طائرة مشبوهة بجماعة حجر النحل يستنفر سلطات طنجة

2022-09-20 / 12:34
Photo of وهبي : ان لم نمارس الديمقراطية بكل قواعدها سنكون قد قمنا بعملية انتحار بطيئة

وهبي : ان لم نمارس الديمقراطية بكل قواعدها سنكون…

2022-09-18 / 16:10
Photo of وجبة عشاء بدار الطالبة بعين عرمة ترسل 38 فتاة لمستعجلات مكناس

وجبة عشاء بدار الطالبة بعين عرمة ترسل 38 فتاة…

2022-09-18 / 13:23
Photo of فاجعة بتطوان ..وفاة الأب و انتحار الابن في يوم واحد

فاجعة بتطوان ..وفاة الأب و انتحار الابن في يوم…

2022-09-16 / 16:39
Photo of العثور على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للقمامة ببرشيد

العثور على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للقمامة ببرشيد

2022-09-16 / 11:13
Photo of فاس.. مصرع سائق سيارة أجرة صغيرة في حادثة سير مميتة.

فاس.. مصرع سائق سيارة أجرة صغيرة في حادثة سير…

2022-09-15 / 23:08
Photo of طنجة..”حومة الشوك “تهتز على وقع جريمة” قتل” بشعة

طنجة..”حومة الشوك “تهتز على وقع جريمة” قتل” بشعة

2022-09-15 / 20:45
Photo of بركان.. حريق بجناح داخلي لثانوية إعدادية لم يخلف أية إصابات

بركان.. حريق بجناح داخلي لثانوية إعدادية لم يخلف أية…

2022-09-15 / 17:57
Photo of مصرع عاملتين وجرح 14 آخرين في حادث إنقلاب “بيكوب” بشتوكة

مصرع عاملتين وجرح 14 آخرين في حادث إنقلاب “بيكوب”…

2022-09-15 / 13:03

‫9 تعليقات

  2. على الجاني ان ينال جزاؤه جراء ما فعله بالسرعة الحدودية داخل المدن 60 كلم في الساعة ..

  3. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..

  4. السرعة المفرطة تقتل وتسبب مشاكل خطيرة منها إذاية الاخرين واذاية النفس..

  6. رسالة الى جميع مستعملي الطريق ان السرعة المفرطة تقتل وان علينا اتخاذ الحذر والحيطة …

  9. انا لله وانا اليه راجعون يجب على السلطات المحلية أن تثبت الكاميرات المراقبة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق