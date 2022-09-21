طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول أمطار مرفوقة برعد محلي فوق مناطق الأطلسين الكبير و المتوسط، والجنوب -الشرقي، والساحل المتوسطي، والريف، والسايس و شرق المملكة.

وسيعرف شمال-غرب البلاد، أجواء قليلة السحب إلى غائمة في بعض الأحيان، حيث ستتساقط بعض القطرات أو بعض الأمطار الضعيفة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، و ما بين 21 و 25 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطرفاية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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