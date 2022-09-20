الشانزليزيه يقرر إطفاء الأنوار مبكرا كل ليلة لمواجهة أزمة الطاقة

2022-09-20 / 23:20
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هبة بريس _ الرباط

أعلن شارع الشانزليزيه في باريس أنه سيطفئ الأنوار في الشارع الشهير مبكرا كل ليلة حتى إشعار آخر، للمساعدة في توفير الطاقة، حيث تضغط الأزمة الأوكرانية على سوق الكهرباء في أوروبا.

وبحسب الخطة التي جرى الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، فإن الأضواء في الشارع ستطفأ الساعة العاشرة مساء، بدلا من الساعة الواحدة صباحا، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر.

هذا وأفادت اللجنة المنظمة للشارع بأن المتاجر في الشارع التي تظل مفتوحة بعد الساعة 10 مساء، سيكون لها “بطبيعة الحال” استثناء، في حين يؤثر القرار على عشرات المتاجر الفاخرة، وإن كان لن يؤثر على مصابيح الشوارع العامة.

كما أن هذا الإجراء سيؤثر أيضا على إضاءات عيد الميلاد المبهرة في الشارع، وسيتم إطفاؤها الآن الساعة 11:45 مساء، بدلا من 2 صباحا، فيما تأتي المبادرات في أعقاب خطط رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، لتوفير الطاقة عبر العديد من المعالم الشهيرة لمدينة النور.

وكان قد تم الإعلان الأسبوع الماضي عن إطفاء الأنوار في برج إيفل الساعة 11:45 مساء، بمجرد مغادرة آخر سائح، بدلا من الساعة 1 صباحا الحالية.

وبالإضافة إلى شارع الشانزليزيه وبرج إيفل، ستطفئ معالم باريس الأخرى، مثل سيتي هول، أنوارها الساعة 10 مساء.

وأوضحت هيدالغو أنها تخشى أن يزداد الطلب على الطاقة خلال الشتاء وتأمل في تجنب النقص.

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