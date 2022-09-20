A policeman stands guard in front of the court in Tunis on June 5, 2013 where three European women who bared their breasts in the Tunisian capital last week will go on trial. Three European women went on trial in Tunis for holding a topless anti-Islamist protest, and their French lawyer said he was confident they would escape prison despite the threat of jail sentences. AFP PHOTO / FETHI BELAID / AFP PHOTO / FETHI BELAID

توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

2022-09-20 / 23:09
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هبة بريس _ وكالات

أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه “تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.

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