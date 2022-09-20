انتخاب المغربية حسناء شهابي في الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية بلبنان

2022-09-20 / 23:00
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هبة بريس

تم الإعلان مؤخرا عن النتائج النهائية المتعلقة بانتخاب الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية ببيروت بلبنان، حيث انتخبت المغربية السيدة حسناء شهابي عضوة في الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية ممثلة للمملكة المغربية.

وجدير بالذكر أنه تم التباري على عضوية هذه الهيئة من طرف مرشحات من تسع(9) دول عربية، وفازت خمس دول من بينها المغرب بأعلى نسبة تصويت ( 80 % من الأصوات المعبر عنها) في شخص السيدة حسناء شهابي، فيما توزعت المقاعد الأربعة الاخرى على الأردن وفلسطين واليمن وسوريا.

كما سبق لحسناء شهابي عضوة المعهد منذ سنة 2010 أن فازت بجائزة التحدي الذي نظمها المعهد المذكور في سنة 2011 .
كما شاركت في عدة ورشات تكوينية وقدمت عدة عروض حول قضايا المرأة،الإعاقة،..

و في سنة 2012 حصلت شهابي على عضوية رسمية من شبكة المرأة من أجل الديمقراطية التي أسسها المعهد الجمهوري الدولي سنة 2006 .

وللإشارة فإن معهد القيادات النسائية العربية مكوّن رسمي من شبكة المرأة من أجل الديمقراطية باعتباره أحد أهم الشبكات الدولية التي تسعي إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها القيادي في المنطقة العربية في الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وقد أسست المنظمة عملها على أساس أن تنفيذ الديمقراطية في العالم العربي لا يمكن أن يتحقق إلا بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمدنية وفي جميع القطاعات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية…

ويتولى الفريق مهامه من خلال نهج شامل يوفر ورشات عمل تدريبية مكثفة في مجالات القيادة والإدارة للنساء من مختلف الخلفيات والمهارات والخبرات إلى الكفاءات النسائية الطموحة والمتميزة في جميع أنحاء العالم ، ودعم السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع حلول سياسية للحواجز ، ووضع خطة عمل خاصة لتنفيذ الحلول السياسة.

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