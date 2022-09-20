بوريطة يتباحث مع نظيره القبرصي
هبة بريس _ الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في نيويورك، مباحثات مع نظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس.
جرى هذا اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية، فؤاد يازورغ.
وانعقد هذ اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويرافق السيد بوريطة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الذي يترأس وفد المغرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
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10 تعليقات
سي بوريطة والأخ عمر هلال قاضيين الغراض الله احفظهم وارعاهم
لم يبقى إلا القليل… و نتهناو من المرتزقة
موفق باذن الله
كل التوفيق والسداد إن شاء الله.
احي السيد بوريطة والسيد عمار هلال واشكرهما على المجهودات الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي يقومون بها من اجل اعلاء راية الوطن بين الأمم والدفاع عن اراضيه والطريقة الحكيمة التي يتداولون بها ملفات المغرب امام المنابر الدولية اننا نفتخر بهم وبكفاىتهم العالية
با التوفيق والنجاح ان شاء الله
بالتوفيق والنجاح ان شاء الله
ما شاء الله على السيد بوريطة فعلا المقص الذهبي
برويطة فخامة الاسم تكفي
الله الوطن الملك