بوريطة يتباحث مع نظيره القبرصي

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في نيويورك، مباحثات مع نظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس.

جرى هذا اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية، فؤاد يازورغ.

وانعقد هذ اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق السيد بوريطة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الذي يترأس وفد المغرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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