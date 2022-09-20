“مقتل” مستوطنة إسرائيلية قرب تل أبيب وانسحاب المنفذ

هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مستوطنة في منطقة حولون قرب تل أبيب، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنة قُتلت لأسباب “قومية”.

وذكرت القناة (12) العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تقوم باستجواب عامل فلسطيني، كان في موقع بناء بالقرب من مكان الحادث.

ونقلت القناة (14) العبرية عن قائد الشرطة الإسرائيلية أن الحدث في حولون عملية فدائية أدت لمقتل مستوطنة تبلغ من العمر 84 عاماً وانسحاب المنفذ.

وفي وقت لاحق، حددت الشرطة اسم منفذ العملية، وقالت إنه فلسطيني يبلغ 28 عاماً ويدعى موسى صرصور من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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