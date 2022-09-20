لعلج ..نتقاسم مع موريتانيا النظرة نفسها إلى المستقبل

2022-09-20 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت بمدينة الدار البيضاء ، الثلاثاء، أشغال النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المغربي-الموريتاني المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بمشاركة مئات رجال الأعمال من البلدين.

وخلال هذا اللقاء ؛ قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قطاع الفلاحة والطاقة المستدامة يكتسيان أهمية بالغة في المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي خلفها الأزمة الأوكرانية.

و أوضح لعلج أن جائحة فيروس كورونا أظهرت حاجة المغرب وموريتانيا إلى قطاع طبي متكامل، داعيا رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين إلى الاستثمار في هذا المجال لتحسين الخدمات الصحية والاستعداد لمجابهة الأزمات الصحية مستقبلا.

وتابع “كبلد جار لموريتانيا، نتقاسم التحديات نفسها والنظرة نفسها إلى المستقبل، أدعو إلى العمل يدا بيد لمواجهة هذه التحديات معا”.

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