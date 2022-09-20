وزير موريتاني ..التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط “لا يرقى للطموحات”
انطلقت بمدينة الدار البيضاء ، الثلاثاء، أشغال النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المغربي-الموريتاني المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بمشاركة مئات رجال الأعمال من البلدين
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط “لا يرقى للطموحات المشتركة بين البلدين”، مبرزا أن حجم الاستثمارات البينية “ناقصة” وأنه آن الأوان لإقامة شراكة حقيقة بين البلدين.
وتابع ولد الشيخ أحمد “إن الاكتشافات الأخيرة الهائلة من الغاز التي سيبدأ استغلالها ابتداء من السنة المقبلة ستخلق تحولا كبيرا في ظروف الاستثمار في موريتانيا بفضل حقل السلحفاة التي تقدر احتياطاته بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز
وأضاف أن مجموع المكاسب المحققة لحد الآن لا ترقى لمستوى طموحاتنا المشتركة، فما زال حجم الاستثمارات ناقصا بين الجانبين، والقطاع الخاص مدعو إلى لعب دور محوي في إنجاح الشراكات القائمة بين البلدين”.
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وحتى موقفهم الغامض تجاه قضيتنا الوطنية لايرقى للطموحات.
إذا كانت موريتانيا تسعى إلى تنمية التعاون الإقتصادي بينها وبين المغرب عليها أولا أن توضح موقفها من قضية الصحراء المغربية وتحدد إلى أي جانب تريد أن تنضم.