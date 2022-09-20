عبد العلي حامي الدين

تأجيل البت في ملف حامي الدين إلى منتصف نونبر القادم

2022-09-20 / 20:35
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هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البث في قضية عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 15 نونبر 2022، بعد جلسة اليوم الثلاثاء 20 شتنبر.

الجلسة التي استُمع فيها لمرافعة الطرف المدني ولمرافعة النيابة العامة، استمرت لست ساعات، تعد الجلسة ال 17 من جلسات قضية حامي الدين، والمتعلقة بأحداث عنف شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة

وكان لحبيب حاجي رئيس مؤسسة “آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف” قد صرح أن إحالة الملف على محكمة الاستئناف جاءت بشكل سليم بناء على “أدلة ومعطيات جديدة” تناقض التي سبق للمحكمة النظر فيها بشأن قضية “اغتيال آيت الجيد بنعيسى”، مبرزا أنه من ناحية الشكل فـ”الوقائع التي تنظر فيها المحكمة الآن لم يسبق البت فيها، والتهمة التي يواجهها حامي الدين هي المساهمة في قتل بنعيسى الذي قضى خارج الحرم الجامعي”.

وزاد الحاجي موضحا أن المتابعة في حق حامي الدين “ثابتة وما عليه إلا أن يدافع عن نفسه، لأن الوقائع الحالية مغايرة لما سبق التصريح به”

، وأكد أن “المعطيات الجديدة تبين أن بنعيسى تعرض للتصفية خارج الحرم في أحد الشوارع في الثانية بعد الزوال بدل الثانية عشرة” على يد عدد من الأشخاص ستتم متابعتهم في القضية من بينهم حامي الدين.

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‫6 تعليقات

  6. هد الشيئ غريب في هد البلاد هدي اطول محاكمة في المغرب و عاطية الريحة و يجيب محاكمة هد المجريم في اقرب وقت ممكن .

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