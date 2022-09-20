فرنسا تستدعي سفيرتها من الرباط

2022-09-20 / 20:21
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هبة بريس _ الرباط

قالت مجلة ” جون افريك ” ان فرنسا قررت استدعاء سفيرتها من المغرب، هيلين لوغال، وإلحاقها بمنصبها الجديد في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل

وأكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه تم اخطار السفيرة باريس في المغرب بموعد المغادرة، لتلتحق بمنصبها الجديد حيث ستتولى رئاسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، دون أن تحدد الخارج الفرنسية أي بديل لها.

وازداد الحديث في الاونة الاخيرة حول العلاقات بين البلدين بسبب رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون

وازداد التوثر بين فرنسا والمغرب، خاصة بعد إقدام “قصر الإليزيه” على تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، ما تسبب في غضب اجتماعي عارم على باريس.

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‫13 تعليقات

  2. كان خاص الوزير المغربي لي ينهي المهام ديالو في فرنسا، حيت فرنسا ما مستافدين منها والو من غير النفاق السياسي

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