الدخول المدرسي.. مطالب برلمانية لبنموسى بسد الخصاص
هبة بريس _ الرباط
وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ينتقد فيه النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية.
وقال الاتحاد الوطني في سؤاله إن “العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تعاني من نقص حاد في الأطر، أثر سلبا على الدخول المدرسي الحالي.”
وتوقف السؤال عند النقص الكبير في أساتذة المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفرنسية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطر الإدارية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن المدرسة العمومية.
وأشار السؤال إلى أن هذا الوضع يجبر الأسر المغربية على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين الذي يضمنه الدستور المغربي، ويسائل استعدادات الوزارة للدخول المدرسي، خصوصا باستحضار بعض الشروط المجحفة التي تم اتخاذها لولوج مراكز تكوين أطر الإدارة التربوية
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18 تعليقات
مجرد هدر للزمن السياسي والمدرسي الواقع يؤكد انكم بعيدون جدا عن تشخيص الاعطاب الحقيقية التي يعاني منها القطاع…
يريدون الجودة لكنضروري من تحسين وضعية رجال التعليم اولا..
الارتقاء بهيئة التدريس من خلال الاقتطاع من الأجور الهزيلة وتدني خدمات التعليم..
البطالة والخصاص !!!!!!
التعليم في المغرب في خبر كان
الخصاص فكاع القطاعات ماشي غير فقطاع التعليم
الحل هو فتح مناصب اكبر
التعليم غير من اجل الشواهد فقط اما المغريب راه من الاحسن متقريش ولادك قريهوم فالدار حسن
ماشاء الله او صافي
مبقاتش تا فالخصاص راه منظومة التعليم كلها فاسدة
اي حكومة سابقة حالية او مقبلة ستبدل كل جهودها من اجل تنفيد اجندة البنك الدولي
قطاع التعليم في طريق الإفلاس..
اكراهات التعليم تناقش في عمومها وشمولها . .
المشكل سياسي محض الحقيقة هي غياب ارادة التغيير ..
إشكالية التعليم مرتبطة بالخصائص اولا وعدم صرف المستحقات المالية للطرد التربوية الجديدة ..
الحكومة لم تعطي الحقوق للمعلمين والأساتذة وبعد ذالك تطالبهم بالواجبات المشكل ليس في الأساتذة والمعلمين المشكل وكل المشكل في الحكومة والنخب السياسية..
انه يقوم بيد الخصاص باوراش.
الدخول المدرسي لهذه السنة كان كارثي ارتفاع في اسعار الدفاتر وبعض الكتب والادوات كما نلاحظ غياب بعض المطابع بالمكتبات مما زاد من محنة الاباء للاسف لا يزال التعليم في بلادنا لم ياخد طريقه على السكة الصحيحة