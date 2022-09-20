شكيب بنموسى

الدخول المدرسي.. مطالب برلمانية لبنموسى بسد الخصاص

2022-09-20 / 19:53
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هبة بريس _ الرباط

وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ينتقد فيه النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية.

وقال الاتحاد الوطني في سؤاله إن “العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تعاني من نقص حاد في الأطر، أثر سلبا على الدخول المدرسي الحالي.”

وتوقف السؤال عند النقص الكبير في أساتذة المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفرنسية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطر الإدارية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن المدرسة العمومية.

وأشار السؤال إلى أن هذا الوضع يجبر الأسر المغربية على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين الذي يضمنه الدستور المغربي، ويسائل استعدادات الوزارة للدخول المدرسي، خصوصا باستحضار بعض الشروط المجحفة التي تم اتخاذها لولوج مراكز تكوين أطر الإدارة التربوية

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‫17 تعليقات

  1. مجرد هدر للزمن السياسي والمدرسي الواقع يؤكد انكم بعيدون جدا عن تشخيص الاعطاب الحقيقية التي يعاني منها القطاع…

  3. الارتقاء بهيئة التدريس من خلال الاقتطاع من الأجور الهزيلة وتدني خدمات التعليم..

  8. التعليم غير من اجل الشواهد فقط اما المغريب راه من الاحسن متقريش ولادك قريهوم فالدار حسن

  11. اي حكومة سابقة حالية او مقبلة ستبدل كل جهودها من اجل تنفيد اجندة البنك الدولي

  15. إشكالية التعليم مرتبطة بالخصائص اولا وعدم صرف المستحقات المالية للطرد التربوية الجديدة ..

  16. الحكومة لم تعطي الحقوق للمعلمين والأساتذة وبعد ذالك تطالبهم بالواجبات المشكل ليس في الأساتذة والمعلمين المشكل وكل المشكل في الحكومة والنخب السياسية..

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