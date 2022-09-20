الرشيدية تحتضن لقاء تشاوري جهوي حول التعمير والإسكان

2022-09-20 / 18:59
0

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

حيث أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.

وفي هذا الإطار تم إطلاق المشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيهم جهة درعة تافيلالت.

وحسب بلاغ صحفي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة فأن هذا اللقاء الجهوي الذي سيعقد بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية سيشكل مناسبة لجل الفاعلين لمدارسة موضوعة التعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.

و سينظم اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية، ورشة التخطيط والحكام؛ ورشة العرض السكني؛ ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية؛ وورشة الإطار المبني.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مساعدة المهاجرين : المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع مالي

مساعدة المهاجرين : المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع مالي

2022-09-20 / 22:01
Photo of تأجيل البت في ملف حامي الدين إلى منتصف نونبر القادم

تأجيل البت في ملف حامي الدين إلى منتصف نونبر القادم

2022-09-20 / 20:35
Photo of الدخول الجامعي 2023/2022…عدد المناصب المالية سيعرف ارتفاعا غير مسبوق

الدخول الجامعي 2023/2022…عدد المناصب المالية سيعرف ارتفاعا غير مسبوق

2022-09-20 / 20:08
Photo of الدخول المدرسي.. مطالب برلمانية لبنموسى بسد الخصاص

الدخول المدرسي.. مطالب برلمانية لبنموسى بسد الخصاص

2022-09-20 / 19:53
Photo of حجز أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش بمعبر الكركارات

حجز أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش بمعبر…

2022-09-20 / 18:44
Photo of مؤشر الإرهاب العالمي 2022 : المغرب أقل عرضة للتهديدات الإرهابية

مؤشر الإرهاب العالمي 2022 : المغرب أقل عرضة للتهديدات…

2022-09-20 / 18:37
Photo of بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية”

بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية”

2022-09-20 / 17:30
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-09-20 / 17:20
Photo of البيضاء.. إيقاف مواطن غيني مبحوث عنه دوليا

البيضاء.. إيقاف مواطن غيني مبحوث عنه دوليا

2022-09-20 / 16:54
Photo of معايير وممارسات منع التعذيب محور ندوة دولية بالقنيطرة

معايير وممارسات منع التعذيب محور ندوة دولية بالقنيطرة

2022-09-20 / 16:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق