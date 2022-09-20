حجز أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش بمعبر الكركارات

هبة بريس

أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما يناهز ثلاثة أطنان و215 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة المنجزة بهذا المعبر الحدودي أسفرت عن ضبط كميات المخدرات المحجوزة ملفوفة ضمن شحنة من المواد الفلاحية، والتي كانت محملة على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 34 سنة، والذي تم إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة إلى الجهة الأمنية المختصة ترابيا، للكشف عن الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0