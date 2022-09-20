مخدرات

حجز أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش بمعبر الكركارات

2022-09-20 / 18:44
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هبة بريس

أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما يناهز ثلاثة أطنان و215 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة المنجزة بهذا المعبر الحدودي أسفرت عن ضبط كميات المخدرات المحجوزة ملفوفة ضمن شحنة من المواد الفلاحية، والتي كانت محملة على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 34 سنة، والذي تم إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة إلى الجهة الأمنية المختصة ترابيا، للكشف عن الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫9 تعليقات

  4. على الإدراة العامة للأمن الوطني ان تكثف جهودها من اجل القضاء على تجار المخدرات..

  6. نتمنى من القضاء ان يكون واضحا بالحكم باقصى العقوبات على مروجي المخدرات..

  8. نتمنى من السيد حموشي عبداللطيف ان يغير استراتيجيته الأمنية اتجاه تجار المخدرات..

  9. احي أسرة الامن الوطني على تضحياتها الجسام ومجهوداتها الجليلة التي تبذلها من اجل محاربة المخدرات والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وضمان الاستقرار ببلادنا العزيزة شكرا لامننا داىما الى الامام عاش المغرب

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