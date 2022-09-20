رغم الوساطة…مدريد تفشل في المصالحة مع الجزائر

هبة بريس _ الرباط

توقفت وكالة الأنباء “أوروبا برس” في تقرير لها عند تدهور العلاقات بين اسبانيا و المغرب وذلك منذ تأكيد مدريد على أهمية الحكم الداتي كحل لنزاع الصحراء.

وسجل نفس المصدر ان الازمة تفاقمت أكثر خلال يونيو الماضي عندما كرر سانشيز في البرلمان دعمه المطلق للمقترح المغربي، وكان الرد الجزائري هو تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين البلدين وتجميد التبادل التجاري باستثناء صادرات الغاز.

تقرير وكالة أوروبا برس يبرز كيف لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجزائر لاستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا، بل قامت دول أوروبية بتعزيز علاقاتها مع الجزائر مثل حالتي إيطاليا وفرنسا، الأمر الذي ترك مرارة دبلوماسية لدى مدريد.

ورصدت الوكالة واقع العلاقات بين البلدين، كيث يظهر كيف وضعت الجزائر إسبانيا في موقف صعب للغاية، فمن جهة، دفعتها الى البحث عن مصادر بديلة للغاز للحصول على كميات إضافية، وأساسا من السوق الروسية ومن السوق الأمريكية بأسعار مرتفعة، ومن جهة أخرى، تريد رفع تسعيرة الغاز الذي تستورده إسبانيا لا سيما في ظل استعداد فرنسا وإيطاليا لتقديم أسعار أكثر من إسبانيا.

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