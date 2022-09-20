كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-09-20 / 17:20
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و794 ألف و256 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و396 ألف 507 أشخاص، مقابل 24 مليون و902 ألف و189 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 47 ألف و98 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و807 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و368 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء – سطات (8) والرباط – سلا – القنيطرة (8) وطنجة تطوان الحسيمة (2) ومراكش أسفي(1) والعيون الساقية الحمراء (1) وسوس – ماسة ( 1) درعة تافيلالت (1). وبلغ مجموع الحالات النشطة 162 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 5 حالات، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,1 في المائة.

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