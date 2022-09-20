المنتخب الوطني

باستثناء مزراوي وزياش وبونو.. “الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية

2022-09-20 / 17:14
11
هبة بريس

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الاثنين ، أول حصة تدريبية قبل المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الشيلي بمدينة برشلونة يوم الجمعة 23 شتنبر ، والبارغواي يوم الثلاثاء 27 شتنبر بمدينة إشبيلية.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة التحقوا بمقر إقامة المنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ، باستثناء نوصير مزراوي وحكيم زياش وسفيان امرابط وياسين بونو الذين سيلتحقون بالتجمع الاعدادي لأسود الأطلس.

وأضاف المصدر ذاته أن الناخب الوطني وليد الركراكي ركز خلال الحصة التدريبية على إزالة العياء ، والتعارف بين اللاعبين .

وكان وليد الركراكي قد كشف، الاثنين الماضي ، عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمباراتين الوديتين والتي تميزت بعودة حكيم زياش ويونس بلهندة.

وشهدت اللائحة، التي تضم 31 لاعبا ، إستدعاء المدرب الوطني للمرة الأولى للمهاجم وليد شديرة (نادي باري الايطالي) إلى صفوف المنتخب الوطني، وعودة كل من بدر بانون وعبد الصمد الزلزولي ، إلى جانب خمسة لاعبين من البطولة الوطنية الاحترافية يمثلون أندية الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. منتخب روسيا لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة لـ”يورو 2024″

رسميا.. منتخب روسيا لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة…

2022-09-20 / 16:37
Photo of ليفاندوفسكي: الطريق للكرة الذهبية أقصر في برشلونة

ليفاندوفسكي: الطريق للكرة الذهبية أقصر في برشلونة

2022-09-20 / 14:03
Photo of استعدادا لدوري مورسيا الدولي.. استدعاء 25 لاعبا للمنتخب المغربي أقل من 20 سنة

استعدادا لدوري مورسيا الدولي.. استدعاء 25 لاعبا للمنتخب المغربي…

2022-09-20 / 12:44
Photo of تشافي يهدد بيكيه: لن تلعب معي

تشافي يهدد بيكيه: لن تلعب معي

2022-09-20 / 09:35
Photo of بطولة إفريقيا للملاكمة.. المنتخب المغربي يحرز 9 ميداليات

بطولة إفريقيا للملاكمة.. المنتخب المغربي يحرز 9 ميداليات

2022-09-19 / 14:30
Photo of بسبب الاعتداء على “منتخب الناشئين”.. “ماتقيش ولدي” تراسل الفيفا

بسبب الاعتداء على “منتخب الناشئين”.. “ماتقيش ولدي” تراسل الفيفا

2022-09-19 / 13:21
Photo of الركراكي يستدعي اللاعب فهد موفي

الركراكي يستدعي اللاعب فهد موفي

2022-09-19 / 10:33
Photo of سجن شقيق بوغبا وشركائه بتهمة الابتزاز

سجن شقيق بوغبا وشركائه بتهمة الابتزاز

2022-09-19 / 10:00
Photo of اتحاد طنجة يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمام حسنية أكادير

اتحاد طنجة يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمام حسنية…

2022-09-17 / 21:49
Photo of ماتياس بوغبا يمثل أمام المحكمة بسبب قضية ابتزاز شقيقه

ماتياس بوغبا يمثل أمام المحكمة بسبب قضية ابتزاز شقيقه

2022-09-17 / 14:40

‫11 تعليقات

  2. على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن توفر جميع الامكانيات لعناصر المنتخب الوطني..

  6. على المدرب الركراكي ان يكثف الجهود من أجل إرضاء الشعب المغربي كما وقع مع الوداد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق