البيضاء.. إيقاف مواطن غيني مبحوث عنه دوليا
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية غينية يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة غينيا في قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الغينية، للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال على أحد المواطنين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث قام المشتبه فيه بسلبه مبلغ يفوق 200 ألف يورو عن طريق انتحال صفة مسؤول في إحدى الوكالات لتحويل الأموال، كما قام بتزوير شهادة للتحويل الإلكتروني للمبلغ المذكور.
وقد تم توقيف المشتبه فيه في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني جنوب جنوب، والذي توليه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة ضمن علاقات التعاون في المجال الأمني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، وذلك طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
10 تعليقات
تحية وتقدير لرجال الامن على عملهم المخلص..
اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب..
تشكراتنا للامن الوطني والشرطة القضائية بطل مكوناتها على عملهم ..
الاعين التي لا تنام اللهم احفظهم ..
اسم على مسمى اللهم احفظ كل عناصر الامن الاعين التي تسهر على سلامتها ..
لولا الشرطة لانعدام الامن في بلادنا مشكورين على عملكم..
اللهم احفظهم يارب العالمين..
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان..
فخر المغرب والمغاربة اللهم احفظ العناصر الأمنية..
الشرطة المغربية يضرب بها المثل في حفظ النظام العام الداخلي و الخارجي..