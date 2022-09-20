رسميا.. منتخب روسيا لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة لـ”يورو 2024″

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أن منتخبه الأول لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، التي ستقام في مدينة فرانكفورت الألمانية في التاسع من الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على موقعه اليوم الثلاثاء، إن سبب غياب منتخبه الأول عن قرعة البطولة القارية، يرجع لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير الماضي، بتعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية الروسية في جميع المسابقات المنضوية تحت لوائه حتى إشعار آخر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي للعبة، أصدرا بيانا مشتركا في فبراير الماضي، تم بموجبه إيقاف الفرق والمنتخبات الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، التي رفضت الاستئناف الروسي في يوليو الماضي.

وأكد الاتحاد الروسي أنه ينتظر حاليا النص الكامل لقرار “كاس”، وبعد دراسته سيتم اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في إطار الحماية القانونية.

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