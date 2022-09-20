تمرين مغربي-أمريكي لتدبير الكوارث “ماروك مانتليت 2022” بالقنيطرة

2022-09-20 / 14:55
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هبة بريس

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية من 12 إلى 23 شتنبر، بوحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهندسة العسكرية والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير الكوارث “ماروك مانتليت 2022”.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن برنامج هذا النشاط يتضمن ندوات وتكوينات لفائدة الأطر ووحدات التدخل، فضلا عن تداريب ميدانية، وزيارات للسلطات العسكرية، الأمريكية والمغربية، لمختلف المواقع وورشات التدريب.

وعلى هامش هذا التمرين، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو ديفيزيون مايكل تورلي، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد عسكري من 19 إلى 22 شتنبر 2022.

وبهذه المناسبة، استعرض المسؤولان مختلف جوانب التعاون، مؤكدين أهمية انخراط الحرس الوطني لولاية يوتا، والقوات المسلحة الملكية في تعزيز أكبر لشراكتهما والعلاقات القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد “ماروك مانتليت”، بحسب المصدر ذاته، تمرينا مشتركا لتدبير الكوارث، يجمع سنويا فرقا متخصصة في تدبير الكوارث من القوات المسلحة الملكية، وفرقا من الحرس الوطني لولاية يوتا، فضلا عن الوكالة الأمريكية لتقليص المخاطر. ويهدف بالخصوص إلى تطوير التوافق العملياتي التقني والإجرائي بين الوحدات الخاصة للمتدخلين.

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