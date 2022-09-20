إسبانيا ترفض منح التأشيرات لموالين لعصابة البوليساريو
هبة بريس ـ الدار البيضاء
جددت إسبانيا دعمها الكامل و المطلق لمغربية الصحراء من خلال جملة من القرارات كان من آخرها رفض سفارات مدريد بعدد من الدول منح التأشيرة لمجموعة من الأشخاص المنتمين و الموالين لعصابة البوليساريو.
و في هذا الصدد، أوضحت مجموعة من المصادر أن سفارة إسبانيا بالجزائر رفضت في الأسابيع الأخيرة عددا من ملفات طلب تأشيرة دخول الحدود الإسبانية تقدم بها أشخاص معروفون بموالاتهم لعصابة البوليساريو.
و شددت ذات المصادر أن إسبانيا رفضت المئات من طلبات الحصول على التأشيرة وضعها انفصاليو البوليساريو بسفارة مدريد المتواجدة بالعاصمة الجزائر و هو ما آثار حفيظة الجبهة المزعومة التي سبق و أعلنت عن قطع علاقاتها مع إسبانيا غداة قرار الأخيرة الاعتراف بمغربية الصحراء.
في الوقت ذاته، واصلت مدريد من خلال سفارتها و مصالحها القنصلية بالمغرب منح تأشيرات بمدد معقولة لعدد من المغاربة القاطنين بالأقاليم الجنوبية، و كان من بينهم قبل أيام العشرات من سكان الصحراء المغربية الذين سيشاركون في مؤتمر لدعم الوحدة الترابية للمملكة شهر شتنبر الجاري في إقليم الكناري.
تعليق واحد
ومن منح التأشيرة لسلطانة خيا بدخول اسبانبا واسنقبالها استقبالا رسميا من طرف حكومة بلباو أم أن هذه لم تعد موالية للبوليساريو
فكوا عقدتكم مع فرنسا اولا التي رفضت ـتاشيرات مسؤولين كبار في الدولة قبل الحديث عن الاخرين