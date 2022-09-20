إسبانيا ترفض منح التأشيرات لموالين لعصابة البوليساريو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جددت إسبانيا دعمها الكامل و المطلق لمغربية الصحراء من خلال جملة من القرارات كان من آخرها رفض سفارات مدريد بعدد من الدول منح التأشيرة لمجموعة من الأشخاص المنتمين و الموالين لعصابة البوليساريو.

و في هذا الصدد، أوضحت مجموعة من المصادر أن سفارة إسبانيا بالجزائر رفضت في الأسابيع الأخيرة عددا من ملفات طلب تأشيرة دخول الحدود الإسبانية تقدم بها أشخاص معروفون بموالاتهم لعصابة البوليساريو.

و شددت ذات المصادر أن إسبانيا رفضت المئات من طلبات الحصول على التأشيرة وضعها انفصاليو البوليساريو بسفارة مدريد المتواجدة بالعاصمة الجزائر و هو ما آثار حفيظة الجبهة المزعومة التي سبق و أعلنت عن قطع علاقاتها مع إسبانيا غداة قرار الأخيرة الاعتراف بمغربية الصحراء.

في الوقت ذاته، واصلت مدريد من خلال سفارتها و مصالحها القنصلية بالمغرب منح تأشيرات بمدد معقولة لعدد من المغاربة القاطنين بالأقاليم الجنوبية، و كان من بينهم قبل أيام العشرات من سكان الصحراء المغربية الذين سيشاركون في مؤتمر لدعم الوحدة الترابية للمملكة شهر شتنبر الجاري في إقليم الكناري.

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