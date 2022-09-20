أكادير : الدرك يحبط عملية هجرة سرية ل 44 شخص نحو جزر الكناري

2022-09-20 / 14:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

أحبطت عناصر الدرك الملكي بتغازوت التابعة لسرية أكادير ، فجر اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، محاولة للهجرة السرية نحو جزر الكناري انطلاقا من شواطئ أكادير.

وقالت مصادر مطلعة للجريدة، أن حملة تمشيطية ليلية قامت بها عناصر الدرك الملكي، اسفرت عن توقيف شاحنتين مشبوهتين بالمنطقة الجبلية لتغازوت، إنتهت بتوقيف 44 شخصا ينحدرون من أقاليم مختلفة .

وأضافت المصادر ذاتها، أنه قد تم الاحتفاظ بالسائقين تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهما في المساعدة على الهجرة السرية، فيما تم الاستماع للمرشحين 44 بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما لا زال البحث متواصلا للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

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