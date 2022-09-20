ندى هداوي لهبة بريس :” كنآمن بالعين و كنفضل حياتي تبقى مستورة”
صرحت بطلة مسلسل “لمكتوب” في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية، عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية و المهنية.
و في هذا الصدد أعربت ندى هداوي، عن سعادتها على إثر تواجدها و مشاركتها بأربعة أعمال في المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، (فيلمين قصيرين و فيلمين طويلين).
و ردا على إمكانية الشروع في تصوير جزء ثاني من مسلسل “لمكتوب”، قالت هداوي :” مزال معنديش فكرة على المكتوب غير نعرف غادي نصرح بها”.
و عن حياتها الخاصة، أكدت ندى أنها تفضل أن تبقى بعيدة على الاضواء و ان تشارك جمهورها و محبيها كل ما يتعلق بالفن و جديدها، و أن تحتفظ بكل ماهو حميمي لها “كنبغي حياتي تبقى مستورة”.
و في سياق آخر، أكدت هداوي أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، مشيرة أنها تؤمن بالعين و لا تحبذ نشر صورها باستمرار بمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن مجالها الفني يحتم عليها ذلك، قائلة :”كنآمن بالعين، و لكن ربي كيحفظنا و مزوينش بزاف نبارطاجي راسي بزاف، و لكن الضومين كيفرض علينا”.
تعليق واحد
نشكر البروفيسورة في العلوم والتكنولوجيا على افكارها وتحليلها العلمي الابستمولوجي لمفهوم العين وسنعمل جاهذين على تكريس النسق الفكري الذي يتجلى من خلال اطروحتك الانتروبولوجية. شكرا 👍👍👍👍