ندى هداوي لهبة بريس :” كنآمن بالعين و كنفضل حياتي تبقى مستورة”

2022-09-20 / 14:10
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نجلاء مزيان

صرحت بطلة مسلسل “لمكتوب” في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية، عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية و المهنية.

و في هذا الصدد أعربت ندى هداوي، عن سعادتها على إثر تواجدها و مشاركتها بأربعة أعمال في المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، (فيلمين قصيرين و فيلمين طويلين).

و ردا على إمكانية الشروع في تصوير جزء ثاني من مسلسل “لمكتوب”، قالت هداوي :” مزال معنديش فكرة على المكتوب غير نعرف غادي نصرح بها”.

و عن حياتها الخاصة، أكدت ندى أنها تفضل أن تبقى بعيدة على الاضواء و ان تشارك جمهورها و محبيها كل ما يتعلق بالفن و جديدها، و أن تحتفظ بكل ماهو حميمي لها “كنبغي حياتي تبقى مستورة”.

و في سياق آخر، أكدت هداوي أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، مشيرة أنها تؤمن بالعين و لا تحبذ نشر صورها باستمرار بمواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن مجالها الفني يحتم عليها ذلك، قائلة :”كنآمن بالعين، و لكن ربي كيحفظنا و مزوينش بزاف نبارطاجي راسي بزاف، و لكن الضومين كيفرض علينا”.

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