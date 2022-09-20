الداكي: “النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة التعذيب”

2022-09-20 / 13:09
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن المغرب و من خلال النيابة العامة حريص بشكل صارم على محاربة و مكافحة شتى أنواع التعذيب.

و في هذا الصدد، أوضح رئيس النيابة العامة خلال مداخلة له على هامش ندوة دولية خصصت لموضوع التعذيب أن المملكة بذلت جهودا كبيرا في مكافحة التعذيب و قطعت أشواطا متقدمة في هذا الملف.

و أضاف الوكيل العام للملك أن عددا من المؤشرات الرقمية تفيد و بالملموس أن المغرب ماض في الطريق الصحيح لمكافحة التعذيب و منها تراجع عدد الشكايات الخاصة بالتعذيب.

و أفاد الداكي أن المغرب قام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية منه و بالتالي سيصبح المغرب من الدول القلائل عالميا التي ستتوفر على مثل هاته الآليات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدعم الانتقال السياسي ببوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي

المغرب يدعم الانتقال السياسي ببوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي

2022-09-20 / 11:12
Photo of وهبي يتباحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي

وهبي يتباحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي

2022-09-20 / 09:46
Photo of مجلة أمريكية تعدد اسباب انجرار قيس سعيد الى قضية الصحراء

مجلة أمريكية تعدد اسباب انجرار قيس سعيد الى قضية…

2022-09-19 / 23:53
Photo of أخنوش من نيويورك …المغرب سيقدم مشروعه الكبير لإصلاح التعليم

أخنوش من نيويورك …المغرب سيقدم مشروعه الكبير لإصلاح التعليم

2022-09-19 / 18:51
Photo of ” نانسي الفرنسية” تحتضن لقاء حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء

” نانسي الفرنسية” تحتضن لقاء حول مشروع الحكم الذاتي…

2022-09-19 / 18:21
Photo of رغم القطيعة ..نقابة مغربية تحضر مؤتمر عربي في الجزائر

رغم القطيعة ..نقابة مغربية تحضر مؤتمر عربي في الجزائر

2022-09-19 / 18:16
Photo of قمة “تحويل التعليم”.. انطلاق أشغال يوم القادة بمشاركة المغرب

قمة “تحويل التعليم”.. انطلاق أشغال يوم القادة بمشاركة المغرب

2022-09-19 / 17:24
Photo of تعزيزت العلاقات الثنائية محور محادثات بين ميارة والوزير الأول البوروندي

تعزيزت العلاقات الثنائية محور محادثات بين ميارة والوزير الأول…

2022-09-19 / 15:42
Photo of لهذه الأسباب… حزب الحركة الشعبية يدعو إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان

لهذه الأسباب… حزب الحركة الشعبية يدعو إلى عقد دورة…

2022-09-19 / 14:58
Photo of بتعليمات ملكية ..أخنوش يترأس الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بتعليمات ملكية ..أخنوش يترأس الوفد المغربي إلى الدورة الـ77…

2022-09-18 / 20:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق