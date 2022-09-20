الداكي: “النيابة العامة حريصة على التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة التعذيب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن المغرب و من خلال النيابة العامة حريص بشكل صارم على محاربة و مكافحة شتى أنواع التعذيب.

و في هذا الصدد، أوضح رئيس النيابة العامة خلال مداخلة له على هامش ندوة دولية خصصت لموضوع التعذيب أن المملكة بذلت جهودا كبيرا في مكافحة التعذيب و قطعت أشواطا متقدمة في هذا الملف.

و أضاف الوكيل العام للملك أن عددا من المؤشرات الرقمية تفيد و بالملموس أن المغرب ماض في الطريق الصحيح لمكافحة التعذيب و منها تراجع عدد الشكايات الخاصة بالتعذيب.

و أفاد الداكي أن المغرب قام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية منه و بالتالي سيصبح المغرب من الدول القلائل عالميا التي ستتوفر على مثل هاته الآليات.

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