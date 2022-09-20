استعدادا لدوري مورسيا الدولي.. استدعاء 25 لاعبا للمنتخب المغربي أقل من 20 سنة

2022-09-20 / 12:44
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هبة بريس ـ رياضة 

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين في الدوري الدولي بمدينة مورسيا بإسبانيا بمشاركة منتخبات أستراليا وانجلترا والشيلي.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في أولى مبارياته في هذه البطولة الدولية منتخب أستراليا، وذلك يوم الخميس 22 شتنبر 2022، على أن يقابل منتخب إنجلترا يوم السبت 24 شتنبر 2022 ، في حين سيلاقي منتخب الشيلي يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022.

ولهذا الغرض، وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من :

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