إطلاق النسخة ال3 من برنامج “مؤازرة” لتمويل مشاريع تنموية

هبة بريس

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسخة الثالثة من برنامج “مؤازرة”، لتمويل مشاريع تنموية لفائدة التعاونيات والمؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه بعد نسختين سابقتين مكنتا من تمويل 177 حامل مشروع في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على صعيد جميع الجهات، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسخة الثالثة من برنامج « مؤازرة » برسم سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه النسخة تتميز بمساهمة العديد من الشركاء المؤسساتيين الجدد الذين سيعززون الغلاف المالي الإجمالي، وسيمكنون من تمويل العديد من التعاونيات التابعة لجهاتهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثالثة من برنامج « مؤازرة »، تتميز بتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، تهدف على الخصوص إلى التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب في العديد من القطاعات، كالصناعة التقليدية والسياحة والفلاحة التضامنية وريادة الأعمال في المجال الثقافي والصحة والتعليم والطاقات المتجددة، مذكرا بأن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في الإدماج السوسيو-اقتصادي لشريحة مهمة من الساكنة.

كما ساهم البرنامج، على الخصوص، وإلى اليوم، في الحفاظ على أكثر من 7000 منصب شغل وإحداث 5000 منصب آخر مباشر وغير مباشر.

وبالنظر إلى الصيغة الأكثر شمولا لهذه النسخة، يطمح البرنامج إلى تحسين قدراته من حيث المساهمة وإحداث مناصب شغل جديدة.

وأشار البلاغ إلى أن حاملي المشاريع يتعين عليهم تقديم ملفات ترشيحهم على المنصة الرقمية المخصصة https://mtaess.gov.ma/ar/Moazara/ وذلك إلى غاية 07 أكتوبر 2022.

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